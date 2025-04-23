Başörtülü öğrencinin okula alınmamasına Erdoğan'dan sert tepki

Gündemi sarsan görüntüye Erdoğan'dan sert tepki: Bu hadsizliktir
Anıtkabir'de 23 Nisan töreni! Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı

Devlet erkanı Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı
Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Rekorların ardından gram altında sert düşüş

Art arda rekor kıran altında sert düşüş

Arkas Spor, Fenerbahçe ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Arkas Spor, Fenerbahçe ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart'a elenen Arkas Spor, 3-4 etabı ilk maçında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. Arkas Spor, galibiyet hedefiyle İstanbul'a gidiyor.

Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart'a elenen Arkas Spor, 3-4 etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor, play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart'a seride 2-0 yenilerek elendikten sonra şimdi de 3-4 etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de zorlu karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. Tek hedeflerinin galibiyet olduklarını dile getiren Özden, "İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak serinin ikinci maçı öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Zorlu bir maça çıkacağız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Karşılaşma öncesinde ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.

Öte yandan serinin ikinci maçı 27 Nisan Pazar günü İzmir'de oynanacak. Seride eşitlik olması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.