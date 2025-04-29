Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Arkas Spor, Fenerbahçe ile Sezonu Kapatıyor

Arkas Spor, Fenerbahçe ile Sezonu Kapatıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı üçüncü maçında Fenerbahçe'ye konuk oluyor. İzmir ekibi, seriyi eşitlemiş durumda ve sezonu 3. sırada tamamlamak için mücadele verecek.

Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı 3. ve son maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Efeler Ligi Play-Off 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Arkas Spor, İzmir'de oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertlileri aynı skorla mağlup etti ve serideki durumu 1-1'e getirdi. İzmir ekibi, yarın üçüncü ve son maçta rakibiyle İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi kazanan ekip sezonu 3. sırada, kaybeden ise 4. basamakta tamamlamış olacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İzmir'de seyircilerinin önünde rakiplerini yenerek seriyi eşitlediklerini, İstanbul'da bir kez daha kazanarak sezonu lig 3.'sü olarak tamamlamak istediklerini söyleyen Özden, "Sezonun son maçına çıkıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Evimizdeki performansımızı dış sahada da gösterebileceğimize inanıyoruz. İyi voleybol ve galibiyetle sezonu noktalama hedefindeyiz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.