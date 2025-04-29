Arkas Spor, Fenerbahçe ile Sezonu Kapatıyor

Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 3-4 etabı 3. ve son maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Efeler Ligi Play-Off 3-4 Etabı ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Arkas Spor, İzmir'de oynanan rövanş maçında ise sarı-lacivertlileri aynı skorla mağlup etti ve serideki durumu 1-1'e getirdi. İzmir ekibi, yarın üçüncü ve son maçta rakibiyle İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi kazanan ekip sezonu 3. sırada, kaybeden ise 4. basamakta tamamlamış olacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de karşılaşmaya dair açıklamalarda bulundu. İzmir'de seyircilerinin önünde rakiplerini yenerek seriyi eşitlediklerini, İstanbul'da bir kez daha kazanarak sezonu lig 3.'sü olarak tamamlamak istediklerini söyleyen Özden, "Sezonun son maçına çıkıyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Evimizdeki performansımızı dış sahada da gösterebileceğimize inanıyoruz. İyi voleybol ve galibiyetle sezonu noktalama hedefindeyiz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi. - İZMİR