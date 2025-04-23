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Arkas Spor, Fenerbahçe ile Play-Off Mücadelesine Çıkacak

Arkas Spor, Fenerbahçe ile Play-Off Mücadelesine Çıkacak
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Arkas Spor, Efeler Ligi Play-Off 1-4 Etabı'nda Ziraat Bankkart'a yenilerek elendi ve şimdi Fenerbahçe ile yarın oynayacağı ilk maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Maç TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

İZMİR,

EFELER Ligi Play-Off 1-4 Etabı'nda Ziraat Bankkart'a seride 2-0 yenilerek elenen Arkas Spor, 3-4 Etabı ilk maçında yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Serinin ikinci maçı pazar günü İzmir'de oynanacak. Seride eşitlik olması halinde üçüncü ve son karşılaşma 30 Nisan Çarşamba günü Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde oynanacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak serinin ikinci maçı öncesi avantaj elde etmek istiyoruz. Ekibimize başarılar diliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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