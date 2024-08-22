Arkas Spor, dış transferde 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

Arkas Spor dış transferde harekete geçerek Joao Franck, Eduardo Carisio ve Burakhan Tosun'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, yeni sezona etkili bir giriş yapmak için kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon takımda yer alan birçok oyuncu ile yollarını ayıran İzmir ekibi, dış transferde de atağa geçti. 3 oyuncu birden kadrosuna kattığını açıklayan Arkas Spor, Brezilya ekibi Volei Sao Joses'den 25 yaşındaki smaçör Joao Franck, Çekya ekibi Jihostroj Ceske Budejovice'den 28 yaşındaki pasör Eduardo Carisio ve son olarak Ziraat Bankkart'tan 26 yaşındaki orta oyuncu Burakhan Tosun ile sözleşme imzaladı.

İzmir ekibinde sezon açılana kadar takviyelerin devam edeceği öğrenildi. - İZMİR