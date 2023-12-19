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Arkas Spor, CEZ Karlovarsko'yu mağlup ederek bir üst tura çıktı

19 Aralık 2023 22:46 Güncelleme: 22:48 Abone Ol

CEV Kupası 8'li finalleri ikinci maçında Arkas Spor, Çekya'da konuk olduğu CEZ Karlovarsko'yu 3-2 mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.