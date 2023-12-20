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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Rio Duero ile eşleşti

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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Çekya ekibi CEZ Karlovarsko'yu mağlup ederek adını Play-Off'a yazdırdı. Yeni rakibi İspanya temsilcisi Rio Duero oldu.

CEV Kupası 8'li finaller turunda evinde 3-1 mağlup ettiği Çekya ekibi CEZ Karlovarsko'yu deplasmanda 3-2 mağlup ederek adını Play-Off'a yazdıran Arkas Spor'un yeni rakibi İspanya temsilcisi Rio Duero oldu. Rakibiyle ilk maçını İspanya'da oynayacak İzmir temsilcisi rövanşa evinde çıkacak. Mavi-beyazlılar, Rio Duero'yu da elemesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek finale yükselmesi durumunda Arkas'ın rakibi CEV Şampiyonlar Ligi'nden elenen bir takım olacak. Çekya'dan zaferle dönerek bu sezon Avrupa arenasında çıktığı 6'ncı karşılaşmayı da kazanan İzmir ekibinde Kanadalı smaçör Nicholas Hoag, 7'si ace olmak üzere 28 sayı ile oynayarak galibiyetin mimarı oldu. Arkak Spor, ligde ilk yarıyı pazar günü Alanya Belediyespor deplasmanında noktalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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