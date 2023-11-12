Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu
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Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor, evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.
SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi
HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Halit, Grozer, Hoag, Ertuğrul Gazi, Ahmet Karataş, Onurcan, Burutay, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz, Caner, Emre Berat Fırat, Gjorgiev
SETLER: 23-25, 25-27, 27-25, 21-25
SÜRE: 121 dakika (29, 35, 30, 27)
Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 23-25, 25-27, 27-25 ve 21-25 bitti.