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Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu

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Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor, evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü.

SALON: Atatürk Voleybol Kompleksi

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

ARKAS SPOR: Ulaş Kıyak, Efe Mandıracı, Halit, Grozer, Hoag, Ertuğrul Gazi, Ahmet Karataş, Onurcan, Burutay, Canham, Ulaş Onur Topbaşlı, Emir Kaan

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Hakkı Çapkınoğlu, Orçun, Bahov, Emre Batur, Daudi, Gökhan Gökgöz, Caner, Emre Berat Fırat, Gjorgiev

SETLER: 23-25, 25-27, 27-25, 21-25

SÜRE: 121 dakika (29, 35, 30, 27)

Voleybol Efeler Ligi'nde Arkas Spor evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 23-25, 25-27, 27-25 ve 21-25 bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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