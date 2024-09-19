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Arkas Spor, Balkan Kupası'na Steaua Bükreş ile Başlıyor

Arkas Spor, Balkan Kupası'na Steaua Bükreş ile Başlıyor
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Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Romanya'nın Steaua Bükreş takımıyla karşılaşacak. Mücadele Selanik'te saat 17.00'de başlayacak.

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, Balkan Kupası ilk maçında yarın Romanya'dan Steaua Bükreş takımıyla karşı karşıya gelecek.

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'ni 6. sırada tamamladığı için Avrupa kupalarına direkt katılma hakkını kaybeden Arkas Spor, yarın B Grubu'ndaki ilk maçında Steaua Bükreş'le karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak olan mücadele Selanik'teki Alexandros Nikolaidis Spor Salonu'nda oynanacak. İzmir ekibi, 21 Eylül Cumartesi günü aynı saatte grubundaki bir diğer takım olan Radnicki ile kozlarını paylaşacak. Arkas Spor, grubunu lider bitirmesi halinde 22 Eylül Pazar günü saat 21.00'de şampiyonluk maçına çıkacak. Burada şampiyonluğa ulaşacak olan takım CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Öte yandan şampiyon olacak takım, CEV Challenge Kupası'nın ilk turunda Finlandiya'nın AKAA takımıyla eşleşecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Steaua Bükreş Arkas Spor Selanik Romanya Ekonomi Finans izmir Spor

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