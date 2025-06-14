Arkas Spor, 5 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı

Arkas Spor, 5 Oyuncusuyla Yollarını Ayırdı
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Arkas Spor, 2025-2026 sezonunda 1. Lig'de mücadele edecek. Kulüp, yapılan kadro planlaması çerçevesinde 5 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu. Ayrılan oyuncular arasında Alman pasör çaprazı Georg Grozer ve orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin gibi isimler bulunuyor.

Arkas Spor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 5 oyuncuyla yollarının ayrıldığını duyurdu.

Efeler Ligi'ni geçtiğimiz sezon 4. sırada tamamlayan Arkas Spor, kulüp yönetiminin aldığı karardan dolayı 2025-2026 sezonunda 1. Lig'de mücadele edip altyapı oyuncularıyla oynayacak. Bu sebeple birlikte yeni bir kadro planlaması yapan İzmir ekibi, 5 oyuncu ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Bu oyunculardan Alman pasör çaprazı Georg Grozer'i Polonya ekibi Warta Zawiercie, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin'i Halkbank, pasör çaprazı Can Koç'u Galatasaray, smaçör Burutay Subaşı'nı Fenerbahçe ve Eduardo Carisio'yu da Polonya ekibi Cuprum Stilon Gorzow transfer etti. Arkas Spor'da Emir Kaan Öztürk, Gökçen Yüksel ve Burakhan Tosun için de veda paylaşımlarının yapılması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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