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Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci günü tamamlandı

Spor Haberleri

Bernard Arkas'ın düzenlediği yarış öncesi toplantı Teknelerin start alanına gelmesi ve startın verilmesi Yarışan tekneler Ekiplerin mücadelelerinin dron ile görüntülenmesi İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı...

Bernard Arkas'ın düzenlediği yarış öncesi toplantı

Teknelerin start alanına gelmesi ve startın verilmesi

Yarışan tekneler

Ekiplerin mücadelelerinin dron ile görüntülenmesi

İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci günü tamamlandı.

Kaynak: AA / Numan Erölmez - Spor

Türkiye Çeşme Ege Spor Haberler

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