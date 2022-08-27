Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci günü tamamlandı Spor Haberleri Bernard Arkas'ın düzenlediği yarış öncesi toplantı Teknelerin start alanına gelmesi ve startın verilmesi Yarışan tekneler Ekiplerin mücadelelerinin dron ile görüntülenmesi İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı... Bernard Arkas'ın düzenlediği yarış öncesi toplantı Teknelerin start alanına gelmesi ve startın verilmesi Yarışan tekneler Ekiplerin mücadelelerinin dron ile görüntülenmesi İZMİR - Türkiye Yelken Federasyonu, Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) Çeşme Marina ve Arkas tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci günü tamamlandı. Spor Kaynak: AA / Numan Erölmez Türkiye Çeşme Ege Spor Haberler

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