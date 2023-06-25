Arkadaş grubu horon oynayıp rafting yaptı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir grup arkadaş, horon oynadıktan sonra tulum eşliğinde rafting yaptı. Kocasu Rafting Parkuru, adrenalin tutkunlarına heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Lisanslı rehberlerden oluşan ekip, konuklarına rafting öncesi çeşitli oyunlar oynatarak eğlenceli anlar yaşatıyor ve rafting hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir grup arkadaş, horon oynadıktan sonra tulum eşliğinde rafting yaptı.

Kocasu Çayı üzerinde 2020 yılında kurulan 12 rapidin (dalga oluşturan taş, kaya boşlukları) bulunduğu 8,5 kilometrelik parkur, adrenalin tutkunlarına heyecanlı dakikalar yaşatıyor.

Orhaneli Belediyesi Kocasu Rafting Parkuru (Orhaneli Rafting), açıldığı günden itibaren yurt içi ve yurt dışından pek çok misafiri ağırlamaya devam ediyor.

Lisanslı rehberlerden oluşan ekip, konuklarına rafting öncesi çeşitli oyunlar oynatarak eğlenceli anlar yaşatıyor ve rafting hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Artvin il sınırı yakınındaki kırsal Karakale Mahallesi'nden gelen 12 kişilik grup ise sıra dışı bir deneyim gerçekleştirdi.

Rafting malzemelerini giyen grup, önce tulumla çalınan ezgiler eşliğinde horon oynadı.

Tulum eşliğinde iki botla Kocasu'da rafting yapan ziyaretçiler, unutamayacakları bir zaman dilimi geçirdi.