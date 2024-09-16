Arif Kocaman, Kayserispor ile İlk Golünü Attı

Arif Kocaman, bu sezon Kayserispor forması ile ilk golünü Eyüpspor'a karşı attı.

Süper Ligin 5. haftasında Kayserispor, evinde Eyüspor ile karşı karşıya geldi. Büyük mücadeleye sahne olan zorlu doksan dakika 2-2'lık eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın başarılı genç savunma oyuncusu Arif Kocaman onbirde başladığı karşılaşmada doksan dakika süre aldı. Kocaman 9+0.dakika yerini Joseph Attamah'a bıraktı. Eyüpspor maçını 64.dakikasında Talha Sarıaslan'ın asistinde topu ağlara göndererek takımın ilk golünü atan Arif Kocaman attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. Sarı-kırmızılı forma ile bu sezon ilk golünü kaydeden Arif Kocaman geride kalan 5.hafta sonunda 3 maçta forma giydi. - KAYSERİ