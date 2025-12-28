Haberler

Hentbol: Kadınlar 1. Lig

Güncelleme:
Hentbol Kadınlar 1. Lig B Grubu'nda Ardeşen Belediyesi, Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler'i 51-33 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 21-15 üstünlüğüyle sona erdi.

Mehmet Akif Pirim Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 21-15 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Ardeşen Belediyesi, salondan 51-33 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Şeremet - Spor
