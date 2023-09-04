Ardahanlı Dağcı Doğu Yılmaz Elbruz Dağı'na tırmandı

ÖZKAN KARAKAYA

Ardahanlı Dağcı Doğu Yılmaz, 5 bin 642 metre yükseklikteki Elbruz Dağı'na tırmandı. Dağcı Yılmaz, "Uzun zamandır burayı hayal ediyordum ve sonunda geldim. Zor olmadı açıkçası çünkü Lenin Peak'tan kalan bir yüklemem vardı" dedi.

Ardahanlı Dağcı Doğu Yılmaz, 5 bin 642 metre yükseklikteki Elbruz Dağı'na tırmandı. 42 saat içerisinde zirve yaparak başlangıç noktasına geri dönen Yılmaz, 3 yıl içerisinde Türkiye, Gürcistan, İran ve Rusya'nın en yüksek noktalarına tırmandı.

Yılmaz, Kırgızistan'da ki 7 bin 134 metre yükseklikteki Lenin Peak'ın 6 bin 400 metresine kadar yükselmiş, iki kere zirveyi denemesine rağmen kötü hava koşulları nedeniyle geri dönmüştü. Yılmaz aynı zamanda şubat ayında donan Susuz Şelalesi'ne buz tırmanışı yapmış bugüne kadar şelalenin tamamına tırmanan 3'üncü kişi olmuştu.

"UZUN ZAMANDIR BURAYI HAYAL EDİYORDUM"

Dağcı Yılmaz bu performansını temmuz ayında Kırgızistan'da bulunan ve tamamlayamadığı 7 bin 134 metre yükseklikteki Lenin Peak'taki deneyimlerinin etkili olduğunu ifade ederek, "Rusya'daki Elbruz dağının zirvesindeyim. Uzun zamandır burayı hayal ediyordum ve sonunda geldim. Zor olmadı açıkçası çünkü Lenin Peak'tan kalan bir yüklemem vardı. Benimle birlikte bir usta var, ikimiz birlikte zirve yaptık. Arkada birçok dağcı var ama onlar görünür değiller daha, şimdi eve dönme vakti görüşmek üzere" dedi.