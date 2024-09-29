Arda Turan ve Selçuk İnan karşı karşıya! Buluştukları anda çalan şarkı futbolseverleri duygulandırdı
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bu maç, aynı zamanda beraber top koşturan 2 eski futbolcu ve yakın arkadaş olan Arda Turan ile Selçuk İnan'ı da bir araya getirdi. Genç teknik adamların maç öncesi kucaklaşmaları futbolseverleri duygulandırırken, stat hoparlöründen çalan Hakan Peker'in "Karam" şarkısı dikkat çekti.
Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep Fk'yı konuk etti. Oyuncu oldukları dönemde birlikte çok iyi işler yapan ve aralarından su sızmayan Arda Turan ile Selçuk İnan, bu kez teknik direktör olarak birbirlerine rakip oldular.
BULUŞTUKLARI ANDA 'KARAM' ŞARKISI ÇALDI
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç öncesinde kucaklaşarak hasret giderdi. Arda- Selçuk ikilisi birbirine sarıldığı anlarda stat hoparlörlerinden Hakan Peker'e ait olan 'Karam' şarkısı çalındı. Hem Arda Turan hem de Selçuk İnan o anları gülerek karşıladı.
O ANLAR GÜNDEM OLDU
Teknik Direktör olarak karşı karşıya gelen Arda Turan ve Selçuk İnan, samimi görüntüler eşliğinde kucaklaşıp birbirleriyle hasret giderdiler. İkilinin o anları sosyal medyada binlerce beğeni alırken, paylaşım yağmuruna da tutuldu.