Üye Girişi
Haberler

Arda Turan ve Selçuk İnan karşı karşıya! Buluştukları anda çalan şarkı futbolseverleri duygulandırdı

Arda Turan ve Selçuk İnan karşı karşıya! Buluştukları anda çalan şarkı futbolseverleri duygulandırdı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Bu maç, aynı zamanda beraber top koşturan 2 eski futbolcu ve yakın arkadaş olan Arda Turan ile Selçuk İnan'ı da bir araya getirdi. Genç teknik adamların maç öncesi kucaklaşmaları futbolseverleri duygulandırırken, stat hoparlöründen çalan Hakan Peker'in "Karam" şarkısı dikkat çekti.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep Fk'yı konuk etti. Oyuncu oldukları dönemde birlikte çok iyi işler yapan ve aralarından su sızmayan Arda Turan ile Selçuk İnan, bu kez teknik direktör olarak birbirlerine rakip oldular.

BULUŞTUKLARI ANDA 'KARAM' ŞARKISI ÇALDI

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, maç öncesinde kucaklaşarak hasret giderdi. Arda- Selçuk ikilisi birbirine sarıldığı anlarda stat hoparlörlerinden Hakan Peker'e ait olan 'Karam' şarkısı çalındı. Hem Arda Turan hem de Selçuk İnan o anları gülerek karşıladı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Teknik Direktör olarak karşı karşıya gelen Arda Turan ve Selçuk İnan, samimi görüntüler eşliğinde kucaklaşıp birbirleriyle hasret giderdiler. İkilinin o anları sosyal medyada binlerce beğeni alırken, paylaşım yağmuruna da tutuldu.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Gaziantep FK Selçuk İnan Hakan Peker Selçuk İnan Arda Turan Arda Turan Eyüpspor Eyüpspor Selçuk Futbol Spor

İstanbul'a şiddetli sağanak yağış uyarısı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Saat verildi, sıcaklıklar rekor seviyede düşecek

 Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç

Nasrallah posteri, bir şehrimizi karıştırdı! Yazdıkları yazı da bir o kadar ilginç
Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz

Mansur Yavaş, okul müdürlerine ateş püskürdü: Size zehir vermiyoruz
500

Yorumlar (1)

Bozkurtlar Diriliyor:

al artik koynuna beni karam... bunun nesi duygulandirdi...

5
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalyaspor- Fenerbahçe maçının ilk 11'leri! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor- Gaziantep FK maç özeti! Eyüpspor Gaziantep FK MAÇI CANLI İZLE! Eyüpspor- Gaziantep FK maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Eyüospor- Gaziantep maçı kaç kaç? KUŞADASISPOR- BORNOVA 1877 MAÇI İZLE! Kuşadasıspor- Bornova 1877 maçı şifresiz mi? SOMASPOR- BEYOĞLU YENİ ÇARŞI MAÇI İZLE! Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? TFF 2. Lig maçı izleme linki var mı? Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });