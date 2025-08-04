Avrupa Ligi'nde sürpriz eşleşme! Arda Turan yine Türkiye'ye gelebilir

Avrupa Ligi'nde sürpriz eşleşme! Arda Turan yine Türkiye'ye gelebilir
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Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda, Shakhtar Donetsk-Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Geçen hafta Beşiktaş'ı toplamda 6-2'lik skorla eleyen Arda Turan'ın Shakhtar'ı bir kez daha bir temsilcimize rakip olabilir.

Avrupa Ligi'nde direkt play-off turunda mücadele edecek olan Samsunspor'un muhtemel rakibi belli oldu. Geçen hafta Beşiktaş'ı toplamda 6-2'lik skorla eleyen Arda Turan'ın Shakhtar'ı bir kez daha bir temsilcimize rakip olabilir.

ARDA TURAN TEKRAR TÜRKİYE'YE GELEBİLİR

Süper Lig'de geride kalan sezonu 3. tamamlayarak Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Samsunspor'un play-off turundaki rakibi belli oldu.

Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda, Shakhtar Donetsk - Panathinaikos eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

MAÇLAR NE ZAMAN?

Play-off turu maçları, 21 Ağustos ve 28 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Karadeniz ekibi, ilk karşılaşmayı deplasmanda oynayacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Arda'nın takımı Galatasaray dışında Türkiye'deki bütün takımları yenebilir.

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