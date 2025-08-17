Arda Turan sürprize bu kez izin vermedi

Arda Turan sürprize bu kez izin vermedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shakhtar Donetsk, geride kalan hafta son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalmasının ardından Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında deplasmanda Veres Rivne'ye konuk oldu. Avanhard Stadyumu'ndaki mücadeleyi konuk ekip Shakhtar, 2-0 kazandı.

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, geride kalan hafta son dakikada yediği golle 3-3 berabere kalmasının ardından bu kez sürprize izin vermedi.

SHAKHTAR NET SKORLA KAZANDI

Ukrayna Premier Lig'in 3. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk, deplasmanda Veres Rivne'ye konuk oldu. Avanhard Stadyumu'ndaki mücadeleyi Arda Turan'ın öğrencileri 2-0'lık skorla kazandı. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri, 45+1'de Yukhym Konoplia, 62. dakikada Vinicius Tobias kaydetti.

PUANINI 7 YAPTI

Bu galibiyetin ardından Shakhtar Donetsk, puanını 7 yaptı. Ev sahibi Veres Rivne, 0 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maçında Shakhtar Donetsk, Oleksandria'yı konuk edecek. Veres Rivne, LNZ Cherkasy deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Dev holdingde baba-oğul kavgası! Dolandırıcılık suçlamasıyla dava açtı

Türkiye'nin dev holdinginde miras kavgası! Baba-oğul davalık oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Yüksel Yıldırım son noktayı koydu

Yunanistan'da Atatürklü forma mı giyilecek? Son noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.