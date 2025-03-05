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Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere

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Eyüpspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Turan'ın Süper Lig devi ile anlaşma yapacağı iddia edildi. Trabzonspor'un Arda Turan ile ilgilendiği ve sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacağı aktarıldı. Arda Turan'ın yeni sezonda Trabzonspor'u çalıştırması bekleniyor.

Eyüpspor'da gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kariyerinde sıçrama yapmak için sezon sonunda Eyüpspor'dan ayrılmayı planlayan genç çalıştırıcı için Süper Lig devi devreye girdi.

Eyüpspor'u Trendyol 1. Lig'den alıp Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, bu sezonun devre arasına kadar müthiş ilerliyordu. Takımın en iyi oyuncularının satılmasının ardından performansı düşen Eyüpspor, Avrupa hayalini riske atmıştı. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Arda Turan için flaş bir iddia ortaya atıldı.

SÜPER LİG DEVİ İSTİYOR

Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilen Arda Turan için sezon sonunda girişimlerin başlayacağı aktarıldı. Arda Turan'ın da Eyüpspor'dan ayrılmak istediği bilinirken, yeni sezonda Arda Turan'ın Trabzonspor'u çalıştırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu iddianın ardından Trabzonspor taraftarı Arda Turan için 'gel bizi şampiyon yap' şeklinde yorumlarda bulundu.

Arda Turan, Süper Lig devine imza atmak üzere
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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