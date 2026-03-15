Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yeniden liderliğe yükseldi

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i yeniden liderliğe yükseldi
Premier Ligi'nin 20. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, evinde Metalist 1925'i 1-0 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi.

Ukrayna Premier Ligi'nin 20. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Metalist 1925 karşı karşıya geldi. Arena Lviv'de oynanan mücadeleyi Shakhtar Donetsk, 1-0 kazandı.

ARDA TURAN'IN EKİBİ TEK GOLLE GÜLDÜ

Arda Turan'ın öğrencileri mücadele boyunca etkili bir oyun ortaya koydu. Galibiyeti getiren gol 62. dakikada penaltıdan Pedrinho'nun ayağından geldi.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ GALİBİYET VE LİDERLİK

Bu sonuçla birlikte ligde 5 maçtır üst üste kazanan Shakhtar Donetsk, 47 puana yükselerek yeniden liderliğe yükseldi. Metalist 1925 ise 31 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, evinde Rukh Vynnky ile karşılaşacak. Metalist 1925, Poltava'yı sahasında ağırlayacak.

İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
Haberler.com
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!
Liverpool, Galatasaray maçı öncesi son dakikada takıldı

Galatasaray maçı öncesi son dakikada felaketi yaşadılar