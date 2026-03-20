Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kaybetmesine rağmen çeyrek finalde

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i kaybetmesine rağmen çeyrek finalde
Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Lech Poznan'a 2-1 kaybetti. İki maç sonunda toplam skorda 4-3 üstün olan Arda Turan'ın öğrencileri, adını son 8'e yazdırdı.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk sahasında Lech Poznan ile karşı karşıya geldi. Henryka Reymana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Lech Poznan, 2-1 kazandı.

ZORLU MAÇTA 3 GOL

Lech Poznan'a galibiyeti getiren golleri 13 ve 45+7'nci dakikada Mikael Ishak kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü 67. dakikada Bragança'nın kendi ağlarına attığı gol ile geldi.

SHAKHTAR KAYBETMESİNE RAĞMEN SON 8'DE

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri maçı kaybetmesine rağmen iki maç sonunda rakibine 4-3 üstünlük kurarak bir üst tura çıktı ve adını son 8 takım arasına yazdırdı. Lech Poznan ise Avrupa'ya veda etti. Shakhtar Donetsk, çeyrek finalde AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

