Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı

Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı
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Arda Turan'ın röportajdaki bakışlarına dikkat: Bu kez spikerden gözlerini ayırmadı
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Ukraynalı spiker ile yaptığı ilk iki röportajda bakışlarını kaçıran ve bu durumuyla sosyal medyada eleştiri alan Arda Turan, aynı spikerle yaptığı son röportajda bu kez göz teması kurdu ve gülümsedi. İlk röportajdaki soğuk ve mesafeli tavırlarıyla gündem olan Arda Turan'ın bu değişimi, "Ne değişti Arda?" sorusunu beraberinde getirdi.

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, bir süredir sosyal medyada Ukraynalı spor muhabiri Daria Bondar Savina ile yaptığı röportajla anılıyor.

İLK BAŞLARDA YÜZÜNE BAKMIYORDU

Bir röportaj sırasında Ukraynalı spikerin yüzüne bile bakmayan Arda Turan, adeta topa tutulmuştu. Soğuk ve mesafeli tavırları sosyal medyada gündem olurken, ünlü antrenörden şaşırtan bir hamle geldi.

"NE DEĞİŞTİ ARDA?"

Aynı spikere konuşan Arda Turan bu kez göz teması kurdu, gülümsedi. Hal böyle olunca "Ne değişti Arda?" sorusu da beraberinde geldi.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

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