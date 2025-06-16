Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Shakhtar Donetsk'in yeni teknik direktörü Arda Turan, ilk transfer hamlesini Galatasaray'dan yapmak istiyor. Turan, Eyüpspor'da birlikte çalıştığı Ahmed Kutucu'yu kadrosuna katmayı planlıyor. Galatasaray yönetimi de bu transfer teklifine sıcak bakıyor. 25 yaşındaki Kutucu, geçen sezon Eyüpspor'dan Galatasaray'a transfer olmuş ve sarı-kırmızılı takımda 18 maçta 2 gol atmıştı.
Shakhtar Donetsk'in başına geçen Arda Turan, takımıyla 19 Haziran'da Slovenya kampına başlıyor. Genç teknik adam, Eyüpspor'da birlikte çalıştığı Ahmed Kutucu'yu da kadrosuna katmak istiyor.
İLK TRANSFERİ GALATASARAY'DAN İSTİYOR
Eyüpspor'u çalıştırdığı dönemde Ahmed Kutucu'nun yıldızını parlatan Arda Turan, eski öğrencisini yeni takımına istiyor. Galatasaray Yönetim de satışa sıcak bakıyor.
18 MAÇA ÇIKTI 2 GOL ATTI
Eyüpspor'dan geçen sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 18 maçta 2 gol attı.