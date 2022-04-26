Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için kolları sıvadı! Ekibini hazırlıyor - Haberler

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Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için kolları sıvadı! Ekibini hazırlıyor

Ömer Özarslan - Spor
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Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için kolları sıvadı! Ekibini hazırlıyor

Sezon sonunda kontratı bitecek Arda Turan, sahanın kenarı için kolları sıvadı. Teknik direktörlüğe giriş yapmaya hazırlanan Turan, birlikte görev yapacağı ekibini toplamaya başladı.

Arda Turan kariyeriyle ilgili kararını verdi. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda, futbol hayatına nokta koyduktan sonra yeni bir serüvene imza atacak.

Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için kolları sıvadı! Ekibini hazırlıyor

İspanya'da Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev kulüplerde büyük başarılara imza atan Arda Turan futboldan kopmayacak.

Ajansspor'un haberine göre; jübile yaptıktan sonra teknik direktör olmaya karar veren 35 yaşındaki yıldız isim ekibini kurmak için çalışmalara başladı.

Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için kolları sıvadı! Ekibini hazırlıyor

Arda Turan'ın Atletico Madrid'deki ilk teknik direktörü Gregorio Monzana, milli futbolcunun geleceğini adeta önden görmüştü. Monzana Arda'nın ilk günlerinde, "Takımı yönlendirmeyi seven bir kişilik. Henüz 24 yaşında. Galatasaray'da boşuna kaptan olmamış. Çok yetenekli olması dışında böyle özelliklere sahip olması, lider olması, takımımız için müthiş tesadüf oldu" açıklamasını yapımştı.

Arda Turan şimdiye dek Ersun Yanal, Eric Gerets, Karl-Heinz Feldkamp, Michael Skibbe, Cevat Güler, Bülent Korkmaz, Hagi, Frank Rijkaard, Gregorio Manzano, Diego Simeone, Luis Enrique, Ernesto Valverde, Abdullah Avcı, Okan Buruk, Fatih Terim, Domenec Torrent gibi isimlerle çalıştı.

Ömer Özarslan - Spor

Galatasaray, Arda Turan, Spor, Haberler

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