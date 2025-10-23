Haberler

Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan 90+4'te yıkıldı
Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'ya 90+4'te yediği golle 2-1 mağlup oldu.

  • Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nin 2.
  • haftasında Legia Varşova'ya 2-1 mağlup oldu.
  • Legia Varşova'nın golleri 16.
  • ve 90+4.
  • dakikalarda Rafal Augustyniak tarafından atıldı.
  • Shakhtar Donetsk'in golü 61.
  • dakikada Luca Meirelles ile geldi.
  • Shakhtar Donetsk ve Legia Varşova'nın her ikisi de 3 puana sahip oldu.
  • Shakhtar Donetsk, bir sonraki maçta Breidablik ile oynayacak.
  • Legia Varşova, bir sonraki maçta Celje deplasmanına gidecek.

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan maçı Legia Varşova 2-1'lik skorla kazandı.

ARDA TURAN 90+4'TE YIKILDI

Legia Varşova'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 90+4'ncü dakikada Rafal Augustyniak kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü 61. dakikada Luca Meirelles ile geldi.

İKİ TAKIMDA 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3'e yükseltti. Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
