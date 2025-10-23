Arda Turan 90+4'te yıkıldı

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan maçı Legia Varşova 2-1'lik skorla kazandı.

ARDA TURAN 90+4'TE YIKILDI

Legia Varşova'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 90+4'ncü dakikada Rafal Augustyniak kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü 61. dakikada Luca Meirelles ile geldi.

İKİ TAKIMDA 3 PUAN

Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3'e yükseltti. Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.