Arda Turan 90+4'te yıkıldı
UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Legia Varşova'ya 90+4'te yediği golle 2-1 mağlup oldu.
UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Legia Varşova ile karşı karşıya geldi. Polonya'da oynanan maçı Legia Varşova 2-1'lik skorla kazandı.
ARDA TURAN 90+4'TE YIKILDI
Legia Varşova'ya galibiyeti getiren golleri 16 ve 90+4'ncü dakikada Rafal Augustyniak kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü 61. dakikada Luca Meirelles ile geldi.
İKİ TAKIMDA 3 PUAN
Bu sonuçla birlikte Shakhtar Donetsk, 3 puanda kaldı. Legia Varşova da puanını 3'e yükseltti. Shakhtar Donetsk, Konferans Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında Breidablik ile karşılaşacak. Legia Varşova, Celje deplasmanına gidecek.