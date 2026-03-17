Arda'nın tarihi golünden önce 'Hayır' diye bağıran biri var

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche karşısında attığı 68 metrelik golün yankıları sürerken, gol öncesi yaşanan ilginç detay ortaya çıktı. Genç yıldızın şut anındaki kararına teknik ekipten gelen tepki dikkat çekti.

68 METRELİK GOL GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Arda Güler'in kendi yarı sahasından attığı gol, futbol dünyasında büyük ses getirdi. Sezonun en dikkat çekici gollerinden biri olarak gösterilen bu vuruş, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

"HAYIR ARDA, HAYIR!"

Ortaya çıkan bilgilere göre Arda Güler, 68 metreden şut çekmeye karar verdiği anda teknik direktör Arbeloa'nın, "Hayır Arda, hayır!" diyerek müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi.

TARİHİ GOL GELDİ

Teknik ekibin uyarısına rağmen şutunu çeken genç futbolcu, topu ağlara göndererek unutulmaz bir gole imza attı. Bu an, hem sahada hem de kulüp içinde uzun süre konuşulacak bir detay haline geldi.

GÜNDEM OLDU

Golün yanı sıra Arbeloa'nın tepkisi de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, bu anı "risk aldı, kazandı" şeklinde yorumladı.

