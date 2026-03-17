Arda'nın tarihi golünden önce "Hayır" diye bağıran biri var
Arda Güler'in 68 metrelik tarihi golü öncesinde teknik direktör Arbeloa'nın "Hayır Arda!" diyerek uyardığı ancak genç yıldızın şut çekip tarihi gole imza attığı ortaya çıktı.
- Real Madrid forması giyen Arda Güler, Elche karşısında kendi yarı sahasından 68 metrelik bir gol attı.
- Arda Güler'in 68 metreden şut çekmeye karar verdiği anda teknik direktör Arbeloa, 'Hayır Arda, hayır!' diyerek müdahale etmeye çalıştı.
- Arbeloa'nın uyarısına rağmen Arda Güler, şutunu çekerek golü attı.
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Elche karşısında attığı 68 metrelik golün yankıları sürerken, gol öncesi yaşanan ilginç detay ortaya çıktı. Genç yıldızın şut anındaki kararına teknik ekipten gelen tepki dikkat çekti.
68 METRELİK GOL GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR
Arda Güler'in kendi yarı sahasından attığı gol, futbol dünyasında büyük ses getirdi. Sezonun en dikkat çekici gollerinden biri olarak gösterilen bu vuruş, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
"HAYIR ARDA, HAYIR!"
Ortaya çıkan bilgilere göre Arda Güler, 68 metreden şut çekmeye karar verdiği anda teknik direktör Arbeloa'nın, "Hayır Arda, hayır!" diyerek müdahale etmeye çalıştığı öğrenildi.
TARİHİ GOL GELDİ
Teknik ekibin uyarısına rağmen şutunu çeken genç futbolcu, topu ağlara göndererek unutulmaz bir gole imza attı. Bu an, hem sahada hem de kulüp içinde uzun süre konuşulacak bir detay haline geldi.
GÜNDEM OLDU
Golün yanı sıra Arbeloa'nın tepkisi de sosyal medyada büyük ilgi gördü. Futbolseverler, bu anı "risk aldı, kazandı" şeklinde yorumladı.