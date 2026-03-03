Haberler

Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok

Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid, sahasında Getafe'ye 1-0 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı ve lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü.

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Madrid, sahasında ağırladığı Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Eflatun-beyazlılar, 8 maçlık galibiyet serisinin ardından ligde üst üste ikinci yenilgisini aldı.

TEK GOL SATRIANO'DAN GELDİ

Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada Getafe'ye galibiyeti getiren golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti. Real Madrid, ikinci yarıda baskı kurmasına rağmen eşitliği sağlayamadı.

MAÇTA KIRMIZI KARTLAR ÇIKTI

Mücadelenin duraklama dakikalarında tansiyon yükseldi. Real Madrid'den Franco Mastantuono ile Getafe'den Adrian Liso kırmızı kart gördü ve takımlarını eksik bıraktı.

ARDA GÜLER 69 DAKİKA SAHADA KALDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 69 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, hücumda etkili olmaya çalışsa da skoru değiştiremedi.

ZİRVEDE FARK 4 PUAN

Bu sonucun ardından Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise puanını 32'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Celta Vigo deplasmanına gidecek; Getafe ise Real Betis'i konuk edecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü

İran'dan ABD'yi sarsacak açıklama: Dubai'de vurduk, onlarcası öldü
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu

İki ülkede çok sayıda patlama! Füzeler yağmur gibi yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Yürekleri yakan öğretmen cinayetine ilişkin bakanlardan peş peşe açıklamalar

Yürekleri yakan cinayet sonrası bakanlardan peş peşe açıklamalar
Rus takımlarını men eden EuroLeague'den İsrail takımları için karar

Dünyanın gözünün içine baka baka yine İsrail'e kıyak geçtiler
Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi

Yaşanan kayıplar sonrası sessizliğini bozdu, yer yerinden oynadı!
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Yunanistan, GKRY'ye 2 fırkateyn ve 2 savaş uçağı gönderecek

Savaşta tarafını seçen Yunanistan da harekete geçti
Trump'ı zora sokacak anket! ABD'lilerin yüzde 47'si İran'a saldırıların durmasını istiyor

Trump'ı bekleyen tehlike hemen yanı başında