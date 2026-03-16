Arda'nın 68 metreden avladığı kalecinin 90 metreden attığı gol ortaya çıktı
Arda Güler'in 68 metreden attığı golü yiyen kaleci Matías Dituro'nun, 2017 yılında yaklaşık 90 metreden attığı golün görüntüleri ortaya çıktı.
- Futbol tarihinde en uzak mesafeden atılan gol, Tom King tarafından 2021'de 96.01 metre ile kaydedildi.
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in 68 metreden attığı golle gündeme gelen kaleci Matías Dituro hakkında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Arda'nın golünü yiyen tecrübeli kalecinin yıllar önce attığı gol yeniden konuşulmaya başlandı.
2017'DE 90 METREDEN GOL ATMIŞ
Ortaya çıkan görüntülere göre Dituro, 2017 yılında yaklaşık 90 metreden attığı golle futbol dünyasında dikkat çekmişti. Uzun mesafeden rakip kaleye gönderdiği topun ağlarla buluşması o dönemde büyük yankı uyandırmıştı.
SOSYAL MEDYADA YENİDEN GÜNDEM OLDU
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sonrası Dituro'nun geçmişteki bu golü sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Futbolseverler, kalecinin yıllar önce attığı gol ile yediği gol arasındaki ilginç tesadüfe dikkat çekti.
Futbol tarihinde en uzak mesafeden atılan goller ise şu şekilde sıralanıyor:
- Tom King (Newport County, 2021) – 96.01 metre (Guinness Dünya Rekoru)
- Asmir Begovic (Stoke City, 2013) – 91.9 metre
- Tim Howard (Everton, 2012) – Yaklaşık 91.4 metre
- Andy Lonergan (Preston North End, 2004) – Yaklaşık 91.4 metre
- Matías Dituro (Bolívar, 2017) – Yaklaşık 90 metre
- Moritz Stoppelkamp (SC Paderborn, 2014) – 82.3 metre
- Arda Güler (Real Madrid, 2026) – 68 metre
- Miloš Pantovic (VfL Bochum, 2021) – 62 metre
- Xabi Alonso (Liverpool, 2006) – Yaklaşık 60 metre
- Charlie Adam (Stoke City, 2015) – Yaklaşık 59 metre