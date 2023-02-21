"Arda Güler senin elinde olsaydı ne yapardın?" diye sorulan Fatih Terim'den herkesi şaşırtan cevap

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta güçlük çeken Arda Güler için Fatih Terim'den dikkat çeken bir yorum geldi. Ünlü yorumcu Sinan Engin, deneyimli hocaya "Arda Güler senin elinde olsa ne yapardın?" diye sorduğunu ve Terim'in "Şimdiye kadar 300 kere oynamıştı." cevabını verdiğini açıkladı.

Fenerbahçe ve Türk futbolunun büyük umutlar beslediği ve Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, sarı-lacivertlilerde forma şansı bulamıyor. Genç futbolcuya daha fazla süre vermediği için Jorge Jesus sürekli eleştirilirken, Fatih Terim'den gündem yaratan bir Arda Güler yorumu geldi.

FATİH TERİM'E ARDA GÜLER SORUSU

Radyo Gol'e açıklamalarda bulunan Sinan Engin, Fatih Terim ile arasında geçen Arda Güler diyaloğunu anlattı. Engin, deneyimli hocaya "Arda Güler senin elinde olsa ne yapardın?" diye sorduğunu belirtirken, Terim'in verdiği yanıt ise dikkat çekti.

"ŞİMDİYE KADAR 300 KERE OYNAMIŞTI"

Engin, Fatih Terim'in kendisine Arda Güler için "Şimdiye kadar 300 kere oynamıştı." dediğini aktardı. Deneyimli hocanın bu sözü sosyal medyada ilgi çekti.