Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gitti. Madrid ekibiyle 6 yıllık anlaşma sağlayan Arda Güler, yarın kulüp başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla basına tanıtılacak.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Arda Güler, Real Madrid ile sözleşme imzalamak için İspanya'ya gitti.

Real Madrid ve Fenerbahçe'nin transferi için anlaşmaya vardığı Arda Güler, sağlık kontrolü ve sözleşme imzalamak için İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İspanya'nın başkenti Madrid'e hareket etti.

Basın mensuplarına açıklamada bulunmayan milli futbolcunun polisler eşliğinde sıkı güvenlik önlemleriyle terminale giriş yapması dikkati çekti.

Madrid ekibiyle 6 yıllık anlaşma sağlayan ve bu akşam sözleşme imzalaması beklenen Arda Güler, yarın kulüp başkanı Florentino Perez'in de katılımıyla basına tanıtılacak.