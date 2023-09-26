Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz ilk 11 kararı yolda

Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, oyun sisteminde değişikliğe gidiyor. 4-3-3 formasyonuna dönmesi beklenen İtalyan hocanın, yeni düzende Arda Güler'e de yer vereceği ve milli futbolcunun ilk 11'in değişilmez isimlerinden olabileceği konuşuluyor.