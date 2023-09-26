Arda Güler maça çıkmadan olay oldu! Ancelotti'den sürpriz ilk 11 kararı yolda
Atletico Madrid'e 3-1 mağlup olan Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, oyun sisteminde değişikliğe gidiyor. 4-3-3 formasyonuna dönmesi beklenen İtalyan hocanın, yeni düzende Arda Güler'e de yer vereceği ve milli futbolcunun ilk 11'in değişilmez isimlerinden olabileceği konuşuluyor.
Atletcio Madrid'e karşı oynadığı derbiyi 3-1 kaybeden Real Madrid'de taşlar yerinden oynuyor. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti oyun şablonunda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. İtalyan hocanın yeni hamlesiyle Arda Güler, ilk 11'in parçası haline gelebilir.
ARDA VE DIAZ'A İLK 11 YOLU AÇILIYOR
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Atletico Madrid mağlubiyeti sonrası Carlo Ancelotti, 4-3-3 sistemine geçmeyi düşünüyor. Bu formasyonda Arda Güler ve Brahim Diaz'a ilk 11'in kapıları açılabilir.
BİRDEN FAZLA MEVKİDE OYNUYOR
Arda Güler'in özellikle kanat ve merkezde oynama özelliğine dikkat çekilirken, milli futbolcu oyun zekasıyla Ancelotti'yi ikna edebilir.