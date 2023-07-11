Arda Güler'in yeri hemen doldu! Fenerbahçe'nin Szymanski'yi açıklaması an meselesi

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin transferi için Dinamo Moskova ile her konuda anlaşmaya vardı. Arda Güler'in yerini Polonyalı yıldızla dolduracak olan sarı-lacivertliler, futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova'ya ise 11 milyon euro bonservis ve 4 milyon euro bonus vermesi bekleniyor.

Arda Güler'i Real Madrid'e satan Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi renklerine bağlamaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, Polonyalı 10 numara ile 4 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

11 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen Fenerbahçe, Dinamo Moskova ile 11 milyon euro bonservis, 4 milyon euro da bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı. Futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak sarı-lacivertlilerin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

17 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

24 yaşındaki Sebastian Szymanski geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Feyenoord'da 40 maça çıktı. Polonyalı yıldız, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistlik performansa imza attı.