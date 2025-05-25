Arda Güler'in yeni hocası Xabi Alonso oldu

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarını ayıran İspanyol devi Real Madrid, yeni hocasını resmen açıkladı.

XABI ALONSO İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Real Madrid, İspanyol teknik adam Xabi Alonso ile 3 yıllığına anlaşma sağlandığını resmen duyurdu. İspanyol devinden yapılan açıklamada, " Real Madrid, Xabi Alonso'nun 1 Haziran 2025'ten 30 Haziran 2028'e kadar önümüzdeki üç sezon boyunca Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yapacağını duyurdu.'' ifadeleri kullanıldı.

REAL MADRİD 6 KUPA KAZANDI

Futbolculuk döneminde Real Madrid ile yıldızlaşan Xabi Alonso, 2009-2014 yılları arasında 236 resmi maçta Madrid formasını giydi. Alonso, bu süre zarfında 6 şampiyonluk kazandı. Antrenörlük kariyerine 2019 yılında Real Madrid'in altyapısında başlayan genç hoca, 6 yıl aradan sonra yuvasına döndü.