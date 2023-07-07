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Arda Güler'in Türkçe hassasiyeti imza törenine damga vurdu! Sorulara İngilizce yanıt vermek istemedi

Spor Haberleri

Dünya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için bugün tesislerde imza töreni düzenlendi. Kendisini 6 yıllığına Real Madrid'li yapan sözleşmeye imza atan Arda'nın İngilizce bilmesine rağmen sorulara Türkçe olarak yanıt vermek istediğini söylemesi büyük takdir topladı.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, İspanyolların dünya devi Real Madrid'e transfer oldu. Genç Arda, düzenlenen törenle kendisini 6 yıllığına Real Madrid'li yapan sözleşmeyi imzaladı. Arda'nın İngilizce bilmesine rağmen imza töreninde gazetecilerin sorularına Türkçe yanıt vermesi dikkat çekti.

Arda Güler'in Türkçe hassasiyeti imza törenine damga vurdu! Sorulara İngilizce yanıt vermek istedi

Arda Güler için Madrid'in Valdebebas bölgesindeki Real Madrid Sportif Şehri isimli tesislerde imza töreni düzenlendi. Düzenlenen imza törenine Real Madrid Başkanı Florentino Perez de katılırken, genç yıldızın 'Türkçe' kararı dikkat çekti.

Arda Güler'in Türkçe hassasiyeti imza törenine damga vurdu! Sorulara İngilizce yanıt vermek istedi

Toplantıya birçok İspanyol gazeteci de akın ederken Arda Güler'in, toplantı öncesi yetkililere İngilizce bilmesine rağmen sorulara Türkçe olarak yanıt vermek istediğini belirttiği öğrenildi.

Arda Güler'in Türkçe hassasiyeti imza törenine damga vurdu! Sorulara İngilizce yanıt vermek istedi

Çevirmen, toplantı öncesi "Basın toplantısına hoş geldiniz, İngilizce biliyor ama kendisi Türkçe konuşmak istiyor, sorularınıza Türkçe olarak yanıt verecek. Sorularınızı İspanyolca olarak sorarsanız kendisine tercüme edilecek ve Arda da sorularınıza cevap verecek." şeklinde bir uyarıda bulundu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Real Madrid Fenerbahçe Arda Güler İspanya Spor Haberler

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