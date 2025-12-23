Arda Güler'in maaşı olay oldu

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in yıllık kazancı, İspanya'da tartışma yarattı. Milli futbolcu, Barcelona'nın genç yıldızı Fermin Lopez ile bu kez performans değil, maaş üzerinden kıyaslandı.

MAAŞ KIYASLAMASI YAPILDI

Xabi Alonso sonrası Real Madrid'in değişmez isimlerinden biri haline gelen ve başarılı bir sezon geçiren Arda Güler, İspanyol basınında Barcelona altyapısından yetişen Fermin Lopez ile karşılaştırıldı. Ancak karşılaştırmanın odağında sahadaki performans değil, iki oyuncunun kazançları yer aldı.

ARDA GÜLER'E 5.2 MİLYON EURO

El Plural'de yer alan habere göre Arda Güler'in yıllık brüt maaşı 5.2 milyon euro. Haberde, "Henüz kendini kanıtlama sürecinde olan bir oyuncu için oldukça yüksek rakamlar" değerlendirmesi yapıldı.

FERMİN LOPEZ DAHA DÜŞÜK KAZANIYOR

Barcelona altyapısından yetişen Fermin Lopez'in ise yıllık brüt maaşının 4 milyon euro olduğu aktarıldı. Aradaki maaş farkının, iki kulübün farklı maaş politikalarından kaynaklandığı vurgulandı.

REAL MADRİD VE BARCELONA POLİTİKALARI KARŞILAŞTIRILDI

Haberde, Real Madrid'in genç oyunculara baştan itibaren rekabetçi maaşlar verdiği ve bu süreci pazarlama, uluslararası tanıtım ve olası satış potansiyeliyle birlikte kapsamlı bir yatırım olarak gördüğü belirtildi. Barcelona'nın ise mali kısıtlamalar nedeniyle özellikle La Masia ve rezerv takım çıkışlı oyuncular için daha mütevazı bir maaş skalası izlediği ifade edildi.

PERFORMANS VE PİYASA DEĞERLERİ

Fermin Lopez bu sezon Barcelona formasıyla 18 maçta 7 gol ve 4 asist üretti. İspanyol futbolcunun piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösteriliyor. Arda Güler ise Real Madrid'de 31 maçta 4 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. 20 yaşındaki milli futbolcunun piyasa değeri ise 90 milyon euro seviyesinde bulunuyor.