Arda Güler'in Gol Sevinci, LGS Sınavında Yer Aldı

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Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerdeki sevinci, LGS kapsamındaki merkezi sınavda soruya dönüştü. Gol sevinciyle ilgili yaptığı açıklamalar ve tevekkül inancı, sınavda sorulan konular arasında yer aldı.

Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerde sonra yaptığı sevinç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava konu oldu.

Sınavın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.

Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?

Şık olarak şunlar verildi:

A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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