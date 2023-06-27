Arda Güler'in babasından Avrupa'nın dev kulüplerini şoka sokan talep! İstediği komisyon olay oldu
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Avrupa'dan birçok takımı peşine takan Arda Güler'in transferinde babası ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Güler'in Avrupa'ya transferinde babasının 18-20 milyon euroluk komisyon istemesinin en büyük engellerden biri olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine dizen Arda Güler için İtalyan basınından bomba bir iddia geldi. Arda Güler'in babasının istediği yüksek komisyon nedeniyle genç yıldızın, Avrupa'ya transferinin zora girdiği öne sürüldü.
20 MİLYON EURO KOMİSYON İSTİYOR İDDİASI
İtalyan Gazeteci Matteo Moretto'nun iddasına göre; Arda Güler'in Avrupa'ya transferinin önündeki en büyük engel babası. Genç yıldızın babası, oğlunun transferinden 18-20 milyon euro komisyon istiyor.
ARDA'NIN KARNESİ
Arda Güler geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maça çıktı. 18 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.