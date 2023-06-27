Arda Güler'in babasından Avrupa'nın dev kulüplerini şoka sokan talep! İstediği komisyon olay oldu

Avrupa'dan birçok takımı peşine takan Arda Güler'in transferinde babası ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınında çıkan haberlerde Güler'in Avrupa'ya transferinde babasının 18-20 milyon euroluk komisyon istemesinin en büyük engellerden biri olduğu belirtildi.