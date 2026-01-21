Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor

Real Madrid'in Monaco'yu 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in asistin asistini yaptığı pasın detayları dikkat çekti. Milli futbolcu, söz konusu pası maç henüz 1-0 Real Madrid üstünlüğündeyken orta sahadan attı.

OYUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN AN

Arda Güler'in savunma arkasına gönderdiği ve hücumu doğrudan tehlikeye sokan bu pas, farkın açılmasına giden sürecin başlangıcı olarak değerlendirildi. Pozisyon, maçın ardından sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

TARAFTARDAN DAHA FAZLA SÜRE TALEBİ

Futbolseverler, genç oyuncunun skor henüz dengedeyken oyuna bu denli etki etmesine dikkat çekerek Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini vurguladı.