Arda Güler'in attığı inanılmaz pası gören herkes aynı yorumu yapıyor
Real Madrid'in Monaco'yu 6-1 mağlup ettiği maçta Arda Güler'in attığı pas, karşılaşmanın dönüm noktası oldu. Skor henüz 1-0 iken orta sahadan gönderdiği pas, farkın açılmasına yol açtı ve sosyal medyada viral oldu. Futbolseverler, genç oyuncunun bu denli etkili pasıyla oyunun seyrini değiştirdiğini ve daha fazla süre alması gerektiğini belirtti.
- Arda Güler, Real Madrid'in Monaco'yu 6-1 yendiği maçta orta sahadan savunma arkasına bir pas attı.
- Arda Güler'in pası, maç 1-0 Real Madrid üstünlüğündeyken atıldı ve hücumu doğrudan tehlikeye soktu.
- Arda Güler'in pasının detayları, maç sonrası sosyal medyada viral oldu.
Real Madrid'in Monaco'yu 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada Arda Güler'in asistin asistini yaptığı pasın detayları dikkat çekti. Milli futbolcu, söz konusu pası maç henüz 1-0 Real Madrid üstünlüğündeyken orta sahadan attı.
OYUNUN KADERİNİ DEĞİŞTİREN AN
Arda Güler'in savunma arkasına gönderdiği ve hücumu doğrudan tehlikeye sokan bu pas, farkın açılmasına giden sürecin başlangıcı olarak değerlendirildi. Pozisyon, maçın ardından sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
TARAFTARDAN DAHA FAZLA SÜRE TALEBİ
Futbolseverler, genç oyuncunun skor henüz dengedeyken oyuna bu denli etki etmesine dikkat çekerek Arda Güler'in daha fazla süre alması gerektiğini vurguladı.