Arda Güler için çılgın iddia! Söylentisi bile taraftarı heyecanlandırdı

Son zamanlardaki performansıyla yıldızı parlayan ve dünyanın en önemli kulüplerinin transfer listelerine eklediği Arda Güler'in, PSG'de görev alan Luis Campos'un radarına girdiği öğrenildi. Genç oyuncuları dünya futboluna sunan isim olarak bilinen Luis Campos'un Arda Güler'i Lionel Messi'nin yerine düşündüğü kaydedildi.

Psg Sportif Direktörü Luis Campos, Fenerbahçe'nin genç süperstarı Arda Güler'i transfer etmenin planlarını yapıyor.

CAMPOS'UN GÖZÜ ARDA'DA

Özellikle türk oyunculara olan ilgisiyle tanınan Luis Campos'un, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz gibi Arda Güler'ide transfer etmek istediği öğrenildi. Luis Campos, Süper Ligi, Avrupa'da en yakından tanıyan sportif direktörlerden birisi. Geçen sezon Burak Elmas'ın danışmanı olarak Galatasaray'da çalışan Luis Campos hali hazırda PSG ile beraber La Liga takımlarından Celta'nın sportif direktörlüğünü yapıyor. Portekizli sportif direktörün gözü ise Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'de.

BONSERVİS BEDELİ REKOR OLABİLİR!

Luis Campos, Arda Güler için dünya rekoru kırmaya da hazır. Hali hazırda 18 yaşının altındaki bir oyuncu için en yüksek bonservis bedelini Bayern Münih, Matuys Tel'i almak için Rennes'e 20 milyon euro ödeyerek yaptı. Campos'un Tel gibi 2005 doğumlu olan Arda Güler için 25 milyon euro'luk bir bütçeyi PSG yatırımcılarından aldığı konuşuluyor.