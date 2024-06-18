Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonaya galibiyetle başladı. Karşılaşmada Arda Güler'in attığı gol ise Arap spikeri havalara uçurdu. Spiker, gol olduğunda uzun süre "Allah.. Allah... Allah!" diye bağırdı.
2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, turnuvadaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi. Arda Güler'in attığı gole ise Arap spikerin tepkisi dikkat çekti.
Dünyanın dört gözle izlediği Avrupa Şampiyonası'na A Milli Takımımız tarihinde ilk kez galibiyetle başlarken, Arda Güler ilk maçta turnuvaya damga vuracağını gösterdi.
ARAP SPİKER ÇILDIRDI
Arda Güler, mücadelenin 65. dakikasında topu Gürcistan ağlarına gönderdi. Güler'in şık golü Arap spikeri havalara uçurdu. Arap spiker, gol karşısında "Allah.. Allah.. Allah!" diyerek sevincini gizleyemedi.