Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak
Real Madrid'in Arda Güler'i 90 milyon euroya satabileceği iddia edilirken, olası bir transferde Fenerbahçe'nin yüzde 20 pay maddesi sayesinde 18 milyon euro gelir elde etmesi gündemde.

  • Real Madrid, Arda Güler için 90 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
  • Arda Güler'in Real Madrid ile olan sözleşmesinde, sonraki satıştan Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verilmesi maddesi bulunuyor.
  • Arda Güler'in 90 milyon euro bedelle transfer edilmesi halinde Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödenecek.

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili iddialar Avrupa futbol gündeminde yankı uyandırmaya devam ediyor. Milli futbolcuya Premier Lig devleri Chelsea ve Arsenal'in talip olduğu öne sürülürken, Real Madrid'in satışa onay vereceği rakamın da netleştiği iddia edildi.

PREMIER LİG DEVLERİ TAKİPTE

İspanya'da Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa dönemlerinde forma şansı bulan Arda Güler, performansıyla dikkat çekmeyi başardı. Zaman zaman istikrarsız olduğu yönünde eleştiriler alsa da, Real Madrid taraftarlarının önemli bir bölümü Arda Güler'i takımın kilit isimlerinden biri olarak görüyor. Bu tablo, Chelsea ve Arsenal'in ilgisini daha da artırdı.

90 MİLYON EURO İDDİASI

Caught Offside'da yer alan habere göre Real Madrid, Arda Güler için 90 milyon euro seviyesinde bir bonservis bedeline sıcak bakıyor. Chelsea ya da Arsenal'in bu rakamı ödemesi halinde Arda Güler, her iki kulüp adına da tarihi bir transfer olacak. Arsenal'e imza atması durumunda kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi, Chelsea'ye transfer olması halinde ise kulüp tarihinin en pahalı beşinci transferi konumuna yükselecek.

FENERBAHÇE'YE YÜKLÜ GELİR

Arda Güler'in Real Madrid ile yaptığı sözleşmede, sonraki satıştan Fenerbahçe'ye yüzde 20 pay verilmesini öngören madde bulunuyor. Transferin 90 milyon euro bedelle gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertli kulübün kasasına 18 milyon euro girmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
