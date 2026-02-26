Haberler

Arda Güler Fenerbahçe'ye dün gece çuvalla para kazandırdı

Güncelleme:
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 100. maçına çıkmasıyla Fenerbahçe 2 milyon euro daha kazandı; toplam gelir 28 milyon euroya ulaştı.

  • Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 100. resmi maçına çıkması, Fenerbahçe'ye 2 milyon euro bonus kazandırdı.
  • Fenerbahçe, Arda Güler'in transferinden toplam 28 milyon euro gelir elde etti.
  • Arda Güler'in 25 maç daha oynaması halinde Fenerbahçe'ye 2 milyon euro daha bonus ödenecek ve transferin toplam bedeli 30 milyon euro olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Real Madrid, sahasında Benfica'yı 2-1 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Karşılaşmada 84 dakika forma giyen Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla 100. maçına çıktı.

100. MAÇ, 2 MİLYON EURO

Arda Güler'in 100. resmi maçına çıkmasıyla birlikte sözleşmesindeki bonus maddesi yeniden devreye girdi. Genç futbolcunun Benfica karşılaşmasında görev alması, Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon euro daha girmesini sağladı.

TOPLAM 28 MİLYON EURO

Fenerbahçe, 2023 yazında Arda Güler'i 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euroya kadar bonus maddesiyle Real Madrid'e satmıştı. Şu ana kadar bonuslardan 8 milyon euro kazanan sarı-lacivertliler, toplamda 28 milyon euro gelir elde etti.

Milli futbolcu 25 maç daha oynaması halinde kalan 2 milyon euroluk bonus da devreye girecek ve toplam bonus miktarı 10 milyon euroya ulaşacak. Böylece transferin toplam bedeli 30 milyon euro olacak. Öte yandan sözleşme gereği Fenerbahçe, Arda Güler'in bir sonraki satışından da yüzde 20 pay alacak.

