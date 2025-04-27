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Arda Güler, El Clasico'da İlk Süresini Aldı; Real Madrid, Kral Kupası Finalinde Barcelona'ya Yenildi

Arda Güler, El Clasico'da İlk Süresini Aldı; Real Madrid, Kral Kupası Finalinde Barcelona'ya Yenildi
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Milli futbolcu Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, İspanya Kral Kupası Finali'nde Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın normal süresi 2-2 berabere tamamlandıktan sonra uzatmalarda Barcelona'nın golüyle finali kazandı.

MİLLİ futbolcu Arda Güler'in ilk kez süre aldığı El Clasico derbisinde Real Madrid, İspanya Kral Kupası Finali'nde normal süresi 2-2 biten maçta Barcelona'ya 3-2 mağlup oldu.

İspanya Kral Kupası Finali'nde Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Barcelona'yla karşılaştı. Milli futbolcu Arda Güler'in resmi maçlarda ilk kez forma giydiği El Clasico derbisini Barcelona 3-2 kazandı ve kupanın sahibi oldu. Barcelona 28'inci dakikada Pedri'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 20 yaşındaki futbolcu Arda Güler 55'inci dakikada Ceballos yerine dahil oldu. Madrid ekibine beraberliği getiren golü 70'inci dakikada Kylian Mbappe kaydetti. 77'nci dakikada kornerden Arda Güler'in açtığı ortada kafa vuruşunu yapan Fransız oyuncu Tchouameni meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-1 oldu. Ferran Torres, 84'üncü dakikada attığı golle skoru eşitledi: 2-2. Kalan sürede başka gol sesi çıkmadı ve maçın normal süresi 2-2 bitti ve maç uzatmalara gitti. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkmazken, 116'ncı dakikada Kounde attığı golle skoru 3-2'ye getirdi ve Barcelona, kupanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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