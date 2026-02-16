Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı

X platformunda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında uzun süredir nefret söylemi içeren, oyuncunun performansını hedef alan ve sistematik biçimde olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki isim gündem oldu.

TÜRK ÇIKTI

İddialara göre, İspanya menşeili gibi görünen ve Arda Güler'i sürekli eleştiren hesabın arkasında fanatik bir Barcelona taraftarı olan Türk bir kullanıcının bulunduğu ortaya çıktı.

Söz konusu hesabın, genç futbolcuya yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve performansını sürekli kötüleyerek hedef gösterdiği belirtilirken, gelişme sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

Kısa sürede yayılan iddia, özellikle Türk futbolseverler arasında "inanılmaz ve üzücü" yorumlarına neden oldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyadaki tartışmalar büyümeye devam ediyor.