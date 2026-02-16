Arda Güler'e yapılan saygısızlığın arkasından Türk çıktı
X platformunda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında nefret söylemi içeren paylaşımlar yapan hesabın arkasında bir Türk Barcelona taraftarının olduğu iddia edildi. Bu hesabın, Arda Güler'in performansını sürekli eleştirdiği ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı belirtildi. İddia, özellikle Türk futbolseverler arasında büyük şaşkınlık yarattı ve geniş yankı buldu.
- X platformunda Arda Güler'i hedef alan hesabın arkasında Türk bir Barcelona taraftarı olduğu iddia edildi.
- Hesap, Arda Güler'e yönelik nefret söylemi ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı belirtilen paylaşımlar yapmıştı.
X platformunda Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında uzun süredir nefret söylemi içeren, oyuncunun performansını hedef alan ve sistematik biçimde olumsuz algı oluşturmaya yönelik paylaşımlar yapan hesabın arkasındaki isim gündem oldu.
TÜRK ÇIKTI
İddialara göre, İspanya menşeili gibi görünen ve Arda Güler'i sürekli eleştiren hesabın arkasında fanatik bir Barcelona taraftarı olan Türk bir kullanıcının bulunduğu ortaya çıktı.
Söz konusu hesabın, genç futbolcuya yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı ve performansını sürekli kötüleyerek hedef gösterdiği belirtilirken, gelişme sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.
Kısa sürede yayılan iddia, özellikle Türk futbolseverler arasında "inanılmaz ve üzücü" yorumlarına neden oldu. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medyadaki tartışmalar büyümeye devam ediyor.