Arda Güler'e özel pasta: Üzerindeki not bomba

"Gibi" dizisinin hayranı olan Arda Güler'in doğum günü pastasında dizinin ikonik repliği yer aldı; pastanın üzerindeki not kısa sürede yoğun ilgi gördü.

"Gibi" dizisinin sıkı takipçisi olduğu bilinen Arda Güler'in doğum günü pastası sosyal medyada büyük ilgi gördü.

"İNSAN BİLİR NE YAŞADIĞINI YA"

Genç yıldızın doğum günü için hazırlanan pastada, dizinin hafızalara kazınan repliğine yer verildi. Esprili detay kısa sürede sosyal medyada yayılırken hem futbol hem de dizi dünyasını bir araya getirdi.

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı dizinin ilgili sahnesine atıfta bulunan yorumlar yaptı. Bazı takipçiler "Arda tam bizden biri", "Bernabéu'da top koşturup 'Gibi' repliği seçmek ayrı seviye" ifadelerini kullanırken, bazıları da pastanın tasarımını uzun uzun konuştu.

Arda Güler'in daha önce de diziye olan ilgisini dile getirdiği bilinirken, doğum günündeki bu detay genç futbolcunun samimi yönünü bir kez daha ortaya koydu.

Alper Kızıltepe
