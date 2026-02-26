Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz

Şampiyonlar Ligin'de deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan İspanyol devi Real Madrid, evinde konuk ettiği Benfica'yı rövanşta 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.

ARDA'NIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e, Benfica karşılaşmasının ardından özel bir sürpriz yapıldı. Genç yıldızın kız arkadaşı Duru, maç sonrası Arda için doğum günü kutlaması organize etti.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Karşılaşmanın ardından düzenlenen kutlamada Arda Güler'in mutluluğu yüzüne yansıdı. Samimi anların yaşandığı sürpriz organizasyon kısa sürede sosyal medyada da yayılırken, genç futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.