Arda Güler'e maç sonu büyük sürpriz
Real Madrid'in Benfica'yı elediği Şampiyonlar Ligi maçı sonrası Arda Güler'e kız arkadaşı Duru Nayman tarafından sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kaldı.
- Arda Güler'in doğum günü, Benfica maçı sonrasında kız arkadaşı Duru tarafından kutlandı.
- Arda Güler'in doğum günü kutlaması sosyal medyada yayıldı ve kendisine çok sayıda tebrik mesajı geldi.
Şampiyonlar Ligin'de deplasmandaki ilk maçı 1-0 kazanan İspanyol devi Real Madrid, evinde konuk ettiği Benfica'yı rövanşta 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.
ARDA'NIN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'e, Benfica karşılaşmasının ardından özel bir sürpriz yapıldı. Genç yıldızın kız arkadaşı Duru, maç sonrası Arda için doğum günü kutlaması organize etti.
SÜRPRİZ KUTLAMA
Karşılaşmanın ardından düzenlenen kutlamada Arda Güler'in mutluluğu yüzüne yansıdı. Samimi anların yaşandığı sürpriz organizasyon kısa sürede sosyal medyada da yayılırken, genç futbolcuya çok sayıda tebrik mesajı geldi.