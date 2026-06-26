Haberler

Arda Güler, FIFA Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu oldu

Arda Güler, FIFA Dünya Kupası'nda gol atan en genç Türk futbolcu oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu Arda Güler, ABD karşılaşmasında attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu.

Milli futbolcu Arda Güler, ABD karşılaşmasında attığı golle FIFA Dünya Kupası'nda en genç gol kaydeden Türk futbolcu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 3. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, Los Angeles Stadyumu'nda ABD ile mücadele ederken, millilerin 10. dakikada ilk golünü kaydeden Arda Güler, bir rekorun da sahibi oldu. Güler, 21 yaş 120 gün ile, Emre Belözoğlu'nu 2002 Dünya Kupası'ndaki Kosta Rika müsabakasında 21 yaş 275 günken attığı golü geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu ünvanın sahibi oldu. - LOS ANGELES

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar

Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
Paraguay ve Avustralya yenişemedi! iki takım da son 32'de

Rakiplerimiz Paraguay ve Avustralya karşı karşıya geldi! İşte sonuç
Dünya yıldızları tribündeydi! Türkiye-ABD maçına damga vuran isimler

Maça damga vuran görüntüler
Fatih'te 5 katlı iş hanında yangın: 1 kişi kurtarıldı

Fatih'te iş hanında korkutan yangın: 1 kişi kurtarıldı
Van Gölü üzerinde şimşek şöleni

Van Gölü üzerinde şimşek şöleni
Milli futbolcuların moral bozukluğu suratlarına yansıdı

Herkes bu anları konuşuyor!
Çilemiz devam ediyor! A Milli Takımımız ABD karşısında da maça gol yiyerek başladı

Televizyonun karşısına geçenler büyük bir şokla karşı karşıya kaldı