Arda Güler'den resital! Milliler, Galler'i farka boğdu

Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 5-2 kazanırken, Arda Güler performansıyla yıldızlaşan isimlerden oldu.

ARDA GÜLER'DEN 1 GOL, 2 ASİST

Karşılaşmada milli takımımızın gollerini 9. dakikada Halil Özdemir, 10. dakikada Efe Sihlaroğlu, 33. dakikada Arda Güler, 55. ve 86. dakikalarda Can Uzun kaydetti. Rakip Galler'in gollerini ise 17. ve 58.dakikada penaltıdan Luke Harris kaydetti. Genç yıldız Arda Güler'in 33. dakikada attığı golün yanı sıra 2 de asist yapması, millilerin maçı koparmasında kritik rol oynadı.

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