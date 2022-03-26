Arda Güler'den resital! Milliler, Galler'i farka boğdu
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup'ta Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Galler'i 5-2 mağlup etti. Mücadeleye Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, 1 gol ve 2 asistlik skor katkısı üreterek damga vurdu.
Türkiye U17 Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 7. Grup maçında Galler ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ay-Yıldızlılar 5-2 kazanırken, Arda Güler performansıyla yıldızlaşan isimlerden oldu.
ARDA GÜLER'DEN 1 GOL, 2 ASİST
Karşılaşmada milli takımımızın gollerini 9. dakikada Halil Özdemir, 10. dakikada Efe Sihlaroğlu, 33. dakikada Arda Güler, 55. ve 86. dakikalarda Can Uzun kaydetti. Rakip Galler'in gollerini ise 17. ve 58.dakikada penaltıdan Luke Harris kaydetti. Genç yıldız Arda Güler'in 33. dakikada attığı golün yanı sıra 2 de asist yapması, millilerin maçı koparmasında kritik rol oynadı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022