Arda Güler'den canlı yayında Ferdi'ye soru soran muhabire bomba tepki: Anlıyor ağabey ya!

Finalde Başakşehir'i mağlup ederek Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de karşılaşma sonrası Arda Güler'in Ferdi Kadıoğlu için dedikleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arda Güler, kulüp televizyonuna röportaj veren Ferdi Kadıoğlu'na muhabirin İngilizce soru sorması üzerine, "Anlıyor Türkçe ağabey ya!" dedi.

İzmir'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i yenerek zafere ulaşan Fenerbahçe'de futbolcular büyük mutluluk yaşadı. Sarı-lacivertlilerin iki yıldızı Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun canlı yayındaki halleri sosyal medyada gündem oldu.

"ANLIYOR TÜRKÇE AĞABEY YA!"

Karşılaşmanın ardından kulüp televizyonu FB TV'de muhabir Ferdi Kadıoğlu'na İngilizce soru sordu. Bunun üzerine Arda Güler araya girerek, "Anlıyor Türkçe ağabey ya!" diyerek güldü.

"ARDA'YI ÇOK SEVİYORUM"

Daha sonra röportaja Türkçe devam eden Ferdi Kadıoğlu, "Çok mutluyuz. Arda Güler ile beraber Ziraat Türkiye Kupası'nı aldık. Arda'yı çok seviyorum, çok iyi oyuncu." dedi. Arda Güler ise Ferdi'nin sözleri sonrası, "Ben de Ferdi ağabeyi seviyorum, çok iyi oyuncu. Onunla beraber oynamaktan keyif alıyorum." ifadelerini kullandı.