Arda Güler'den canlı yayında fena gaf! Durumu toparlamak istedi, daha da kötü yaptı

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile Altay Bayındır canlı yayında yaşadığı diyalog sosyal medyayı salladı. Ameliyat olan Altay'a, "Dinleniyorsun abi mis gibi" diyen Arda, "Mis gibi ne oğlum? Operasyon geçirdik" cevabını aldı. Sonrasında "Yok abi, biraz dinlenmeye ihtiyacın vardı" diyen Arda herkesi güldürdü.

Sarı-Lacivertlilerin genç futbolcuları Arda Güler ve İsmail Yüksek, kulüp televizyonunda canlı yayına katıldı. Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan kaptan Altay Bayındır, yayına katılıp takım arkadaşlarıyla konuştu.

ARDA'DAN GÜLDÜREN GAFLAR

Arda, görüntülü görüştüğü kaptan Altay Bayındır'la konuşurken birbirinden komik gaflara imza attı.

"MİS GİBİ DİNLENİYORSUN"

Altay Bayındır, "Oh dinleniyorsun abi mis gibi" diyen genç Arda'ya esprili bir dille "Mis gibi ne oğlum? Operasyon geçirdik" cevabını verdi. Arda sonrasında "Yok abi, biraz dinlenmeye ihtiyacın vardı yani" diyerek durumu daha da zor bir hale getirdi. Sonrasında programın sunucusu devreye girip diyaloğu sonlandırdı.