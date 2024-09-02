Arda Güler'den Ancelotti'ye: Benden özür dileme
Real Madrid'in Real Betis'i 2-0 yendiği maçta süre almayan Arda Güler, maç sonrası soyunma odasına gitti. İspanya basını, Arda ve teknik direktör Carlo Ancelotti arasında geçen konuşmayı yazdı. Ancelotti, Arda'dan özür diledi. Ancelotti'nin özrüne, Arda'nın "Koç, benden özür dileme... Kararlarına saygı duyuyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.
İspanyol sevi Real Madrid'in sahasında Real Betis'i 2-0 yendiği maçta oyuna giremeyen milli yıldızımız Arda Güler, takım arkadaşlarıyla Bernabeu'daki galibiyet sevincine ortak olmadan direkt soyunma odasına gitti.
ANCELOTTI, ARDA'DAN ÖZÜR DİLEDİ
İspanya basını, Arda ve teknik direktör Ancelotti arasında soyunma odasına geçen konuşmayı yazdı. Ancelotti, maç sona erdikten sonra soyunma odasında 19 yaşındaki Arda Güler'den özür diledi.
"SAYGI DUYUYORUM"
Maçın bitmesini beklemeden soyunma odasına giden Arda Güler'in, hocasına tepki gösterdiği yorumları yapılsa da, Ancelotti'nin özrü sonrası genç futbolcunun "Koç, benden özür dileme... Kararlarına saygı duyuyorum." yanıtını verdiği öne sürüldü.